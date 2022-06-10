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Haberler Gündem 3. Sayfa Siber dolandırıcılık çetesi çökertildi
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1.5 milyonluk vurgun yapan siber dolandırıcılık çetesi çökertildi

​​​​​​​Van'da, bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle 1.5 milyon liralık vurgun yaptığı tespit edilen siber dolandırıcılık çetesi çökertildi. Van polisinin 5 aylık takip sonucu gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalandı

Siber dolandırıcılık çetesi çökertildi
Siber dolandırıcılık çetesi çökertildi
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AA

​​​​​​​Van'da siber dolandırıcılığa karşı düzenlenen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme", "bilişim sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçlarını işleyenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

EKİPLER, ÇETEYİ 5 AY TAKİP ETTİ

Ekipler, 5 ay boyunca teknik ve fiziki takip yaparak özellikle güvenilirliğinden faydalanmak amacıyla doktor, öğretmen, polis, asker gibi kamu personelinin hesaplarının ele geçirildiğini tespit etti. Başka şahıslar adına açılan sosyal medya hesapları ve sahte internet siteleri aracılığıyla "forex", "bitcoin", "iddia" gibi yatırım amaçlı, komisyon karşılığı legal alanlarda kullanılacağı vaadiyle temin edilen banka hesapları aracı kılınarak, doğrudan ya da dolaylı para kazancı sağlanabileceği yönündeki paylaşımlarla ikna edilen 55 kişinin mağdur edildiği belirlendi.

55 KİŞİDEN 1.5 MİLYONLUK HAKSIZ KAZANÇ

Ekiplerin incelemelerinde mağdur edilen 55 kişiden 1 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağlandığı anlaşıldı. Eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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