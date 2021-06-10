11 milyon dolarlık Bitcoin fidyesi 0:00 / 0:00

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Dünyanın en büyük et üreticisi ve tedarikçisi Brezilya merkezli şirkete düzenlenen siber saldırı, et üreticisinin dünya çapındaki operasyonlarının durmasına yol açmıştı.

Siber saldırı kapsamında operasyonları duran şirket 11 milyon dolarlık bir siber saldırı fidyesi ödedi. Guardian fidye ödemesinin Bitcoin yoluyla gerçekleştiğini aktardı.

JBS’nin CEO’su Andre Nogueria, ‘‘Bu, şirketimiz ve kişisel olarak benim için verilmesi çok zor bir karardı ancak müşterilerimiz için herhangi bir potansiyel riski önlemek için bu kararın alınması gerektiğini hissettik.” açıklamasında bulundu.

Küresel anlamda gıda tedarik zincirlerine zarar veren krizde son olarak Rusya-ABD krizi yaşanmış, Beyaz Saray siber saldırının arkasında Rusya’nın olduğunu söylemişti.

FBI, saldırıyı gerçekleştiren siber suçlusu grubu, ‘‘dünyanın en uzmanlaşmış ve sofistike grubu’’ olarak nitelendirmişti.

Saldırı hakkında soruşturma devam ederken ilginç bir şekilde saldırının müşteri veya çalışan verilerinin hiçbirinin güvenliğinin ihlal etmediği de aktarıldı.