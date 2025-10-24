Habertürk
        Sıcak içecek mevsimi sonunda geldi... İşte bu kış kahve ve çay yerine tüketebileceğiniz içinizi ısıtacak içecek önerileri

        Sıcak içecek mevsimi sonunda geldi... İşte bu kış kahve ve çay yerine tüketebileceğiniz içinizi ısıtacak içecek önerileri

        Kış kapıyı çaldı, soğuklar kendini hissettirmeye başladı. Artık elleri ısıtan fincanlar, buğulu camlar ve tarçın kokusu mevsimi geldi. Peki bu kış sadece kahve ve çaya mı mahkumuz? Elbette hayır. Sizin için kahve ve çay dışında keyifle yudumlayabileceğiniz sıcak içecekleri derledik. İşte detaylar...

        Giriş: 24.10.2025 - 11:30 Güncelleme: 24.10.2025 - 11:30
        1

        Havalar soğudukça battaniyeler, kalın kazaklar ve dumanı tüten fincanlar yeniden hayatımıza girdi. Ancak bu kez elinizde klasik bir kahve ya da siyah çay değil, yeni tatlar ve kokularla dolu alternatif bir içecek olabilir. Kış, aynı zamanda mutfakta küçük denemelerin, yeni aromalarla tanışmanın da zamanı. İşte bu sezon, damak zevkinizi farklı biçimlerde ısıtacak birkaç öneri...

        2

        BAL KAVANOZUNDAN GELEN ŞİFA: SICAK BALLI SİRKE

        İlk duyulduğunda şaşırtıcı gelebilir ama sıcak su, bal ve elma sirkesi karışımı uzun zamandır doğal enerji artırıcı olarak biliniyor. Bu içeceği sabahları aç karnına içmek sindirimi destekliyor; akşamları içmek ise vücudu detoksa hazırlıyor. Lezzetini hafifletmek için içine bir damla limon ekleyebilirsiniz.

        3

        SICAK LİMONATA: KLASİĞE FARKLI BİR YAKLAŞIM

        Soğuk algınlığı dönemlerinde hepimizin ilk aklına gelen içecek limonata olsa da onu sıcak içmek bambaşka bir deneyim. Bal, taze zencefil ve nane ile karıştırıldığında, hem boğazı yumuşatıyor hem de ferahlatıcı bir aroma bırakıyor. Özellikle sabahları güne enerjik başlamak isteyenler için birebir.

        4

        ELMALI TARÇINLI SICAK PUNCH: EVDE KOKUSUYLA KIŞ HAVASI

        Kış mevsiminin kokusunu eve taşımanın en kolay yollarından biri elmalı sıcak punch. Şeker yerine bal, su yerine elma suyu kullanarak hazırlayabileceğiniz bu içecek; karanfil, tarçın çubuğu ve portakal kabuğuyla birleştiğinde tam bir “ev huzuru” etkisi yaratıyor. Hem misafirler için şık bir sunum hem de akşam film saatlerinde iç ısıtan bir eşlikçi.

        5

        ZERDEÇALLI SÜT: ALTIN KUPADA SAĞLIK

        Son yılların gözdesi “Golden Milk” yani zerdeçallı süt, bu kış da yükselişini sürdürüyor. Zerdeçalın antioksidan etkisi, sütle birleştiğinde hem bağışıklık sistemini güçlendiriyor hem de akşamları sakinleştirici bir etki yaratıyor. İsteğe göre içerisine karabiber, zencefil ve bal da eklenebilir. Sonuç: altın rengi bir kış ritüeli.

        6

        SICAK KAKAOYA YENİ YORUM: TARÇINLI VE BİBERLİ DOKUNUŞ

        Kakao, kışın vazgeçilmezlerinden. Fakat bu yıl sade sütlü tariflerin ötesine geçmeye ne dersiniz? Bir tutam tarçın, minik bir parça bitter çikolata ve hatta ucunda minicik acı biber… Bu karışım, hem vücudu ısıtır hem de içtikten sonra tatlı bir enerji verir. Üstelik yoğun kıvamı sayesinde tatlı krizlerine birebir!

        Kaynak: Healthline, Health

