Dikkat! Meteoroloji'den yurdun batısı için uyarı! 0:00 / 0:00

AA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurdun batısından itibaren fırtına bekleniyor.

Rüzgarın, Ege Bölgesi ve Batı Akdeniz'de yarın sabah saatlerinden itibaren, İç Anadolu Bölgesi'nde ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pazar sabah saatlerinden itibaren güney (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına, Aydın, Muğla, Denizli, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevrelerinde zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

PAZAR AKŞAMA KADAR SÜRECEK

AA'da yer alan habere göre kuvvetli rüzgar ve fırtınanın pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

SOBA ZEHİRLENLERİNE DİKKAT

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.