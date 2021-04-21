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Siemens Healthineers, Varian'ı satın alma sürecini tamamladı

Siemens Healthineers AG Denetim Kurulu Başkanı Dr. Ralf P. Thomas: "Varian'ın satın alınmasıyla birlikte Siemens Healthineers, Medikal Teknoloji sektöründe en kapsamlı portföye sahip şirket haline geliyor"

Siemens Healthineers, Varian'ı satın alma sürecini tamamladı
AA

Siemens Healthineers AG, Varian Medical Systems Inc. (Varian) şirketini satın alma sürecinin başarıyla tamamlandığını bildirdi.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, bu birleşme, kansere karşı yürütülen global mücadeleye yönelik görüntüleme, laboratuvar diagnostiği, yapay zeka ve tedaviden oluşan benzersiz ve son derece entegre bir portföy oluşturuyor. Bununla birlikte önemli bir değer yaratma potansiyeli de sunuyor.

Bugün sonuçlandırılan satın alma işlemiyle birlikte Varian'ın ilk 12 ay içinde Siemens Healthineers'ın hisse başına düzeltilmiş asgari kar rakamlarına pozitif bir katkıda bulunması bekleniyor. Ek olarak Siemens Healthineers, 2025 mali yılı itibarıyla yıllık en az 300 milyon avro tutarında FAVÖK (faiz ve vergi öncesi kar) sinerjisi yaratmayı hedefliyor.

Varian ve Siemens Healthineers, tedavi yönetimini içeren kapsamlı bir dijital, diagnostik ve tedavi ekosistemi oluşturmak için uzun süredir devam eden "EnVision" adlı stratejik ortaklığı temel alıyor.

Siemens Healthineers, Varian'la birlikte veriye dayalı hassas ve kişiselleştirilmiş bakım faaliyetlerinin geliştirilmesine ve sunulmasına katkıda bulunmak, kanser teşhisini, kanser hastalarının bakımlarının sağlanmasını ve tedavi sonrası kanserden kurtulmayı yeniden tanımlamak için yapay zeka destekli analitikten yararlanacak. Erken ve doğru tespit yapılmasının yanı sıra daha verimli teşhis konulması, tedavi kalitesinin ve erişiminin artması sayesinde, Siemens Healthineers, Varian'ın kanser hastaları için belirsizliği azaltma ve kanserden kurtulanların sayısını artırma misyonunu destekleyecek ve bu süreci hızlandıracak.

Siemens Healthineers, 2025 Stratejisi'nin ilk aşamasını 2019 mali yılının sonunda tamamladı, o dönemde birincil halka arzını başarıyla gerçekleştirdi ve AI-Rad Companion ürünleri gibi önem taşıyan inovatif çözümleri piyasaya sundu. 2020 mali yılının başlamasıyla birlikte Siemens Healthineers, "Siemens Healthineers 2025 Stratejisi"nin ikinci aşamasına girdi. Bu "yükseltme" aşaması Siemens Healthineers’ı karlı büyüme olarak nitelendirilen bir sonraki seviyeye taşıyacak. Corindus ve ECG Management Consultants şirketlerinin satın alınmasıyla şirket, mevcut faaliyet alanlarına yakın, büyüme gösterebileceği alanlardaki faaliyetlerini şimdiden güçlendirmiş oldu. Siemens Healthineers, Varian'la birlikte mevcut pazarlarında büyümek, pazarlarına yakın olan alanlara girmek ve yeni pazarlar oluşturmak anlamında güçlü bir pozisyon yakaladı.

- "Kansere karşı global mücadeleye yeni bir düzey"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Healthineers AG Denetim Kurulu Başkanı Dr. Ralf P. Thomas, "Varian’ın satın alınmasıyla birlikte Siemens Healthineers, Medikal Teknoloji sektöründe en kapsamlı portföye sahip şirket haline geliyor. Bu, şirket açısından önemli bir değer yaratma potansiyeli taşıyor. Siemens Healthineers, son derece entegre bir yaklaşımla kansere karşı global çapta yürütülen mücadeleyi yeni bir düzeye taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Siemens Healthineers AG’nin Üst Yöneticisi (CEO) Dr. Bernd Montag da, "Satın almanın tamamlanmasıyla birlikte kanser tedavisi ve genel sağlık hizmetleri üzerindeki etkimiz olmak üzere iki alanda birden atılım yapmak için çok iyi bir konumda bulunuyoruz. Varian'la birlikte hem kanser vakalarının tüm bakım süreci boyunca hem de klinik anlamda önem taşıyan diğer tüm durumlarda müşterilere ve hastalara destek verecek güçlü ve güvenilir bir çözüm ortağı haline geliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Siemens Healthineers bünyesine katılan Varian'ın Üst CEO'su Chris Toth ise "Varian ve Siemens Healthineers’ın dönüştürücü bir güce sahip birleşmesiyle ortaya çıkan şirketimiz, global çapta artış gösteren kanser vakalarıyla mücadele etmemizi sağlayan ve kanser hastalarına yönelik kişiye özel, veriye dayalı, hassas ve kişiselleştirilmiş bakım faaliyetleri konusundaki artan ihtiyaca yanıt verecek. Benzersiz ve birbirlerini tamamlayıcı niteliğe sahip portföylerimizi ve yetkinliklerimizi bir araya getirmemiz, onkoloji klinisyenlerine ve hastalara destek olarak onların daha iyi sonuçlara ulaşmalarını sağlayacak ve bizi de kansere yakalanma korkusunun olmadığı bir dünya vizyonumuza bir adım daha yaklaştıracak." görüşlerini paylaştı.

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