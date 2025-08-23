"Şifalı su" ölüm getirdi

Çankırı'da hemoroid hastalığına iyi geldiği iddia edilen kaynak suyuna giren İbrahim (75) ve Şerife Akkoç (80) çifti, ortamda bulunan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Orta ilçesine bağlı Derebayındır köyünde meydana geldi. Hemoroit hastalığına iyi geldiği iddia edilen, yer altından çıkan sıcak suya giren Şerife ve İbrahim Akkoç çiftinin hareketsiz kaldığını görenler, olayı sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekibince yapılan gaz ölçümünde, ortamdaki oksijen seviyesinin normal değerlerin altında olduğu tespit edildi. Akkoç çiftinin oksijen yetersizliği ve henüz belirlenemeyen bir gaz nedeniyle yaşamlarını yitirdikleri belirtildi.

Çiftin cenazeleri, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.