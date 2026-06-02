Bakan Bayraktar: Sıfır Atık Festivali'nde elektrik yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak

Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde büyüyen Sıfır Atık Hareketi, toplumun her kesimini kapsayan yeni bir aşamaya ulaştı. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde 4-7 Haziran 2026 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali öncesinde düzenlenen basın lansmanında festivalin kapsamı, hedefleri ve programı kamuoyuyla paylaşıldı.

Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştirilen lansmana Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar, İstanbul Valisi Sayın Davut Gül ve Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Sayın Samed Ağırbaş katıldı. Lansmanda yapılan değerlendirmelerde, festivalin yalnızca çevre temalı bir etkinlik olmanın ötesinde, sürdürülebilir yaşam kültürünü toplumun günlük hayatına taşıyan kapsamlı bir dönüşüm platformu olduğu vurgulandı.

REKLAM

Lansmanda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Hareketi’nin yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın sahip çıktığı büyük bir çevre ve sürdürülebilirlik markasına dönüştüğünü söyleyerek, “Bu vizyon sayesinde 30 Mart, Birleşmiş Milletler nezdinde Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildi. Bu anlamda Türkiye çevre diplomasisinin öncü ülkelerinden biri haline gelmiştir. 1-7 Haziran Sıfır Atık Haftası kapsamında İstanbul'umuz bu küresel hareketin merkezi olacak” dedi.

"Hayatın Tüm Alanlarında Enerji Verimliliği ve Sıfır Atık Anlayışını Toplumumuzla Buluşturacağız"

Hafta boyunca gerçekleşecek etkinliklerle sıfır atık kültürünün toplumun bütün kesimlerine yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

“İstanbul öyle bir yer ki, Türkiye'nin her yerinden insanların her zaman ziyaret ettiği bir yer. Dolayısıyla tüm Türkiye'deki vatandaşlarımızı, gençlerimizi, çocuklarımızı buraya bekliyoruz. Bu festivalde birçok vatandaşımızı çevre, enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik yaşam konusunda bilinçlendirecek çok kapsamlı bir organizasyon inşallah olacak. Biz de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde, Sıfır Atık Vakfımızla birlikte “Enerjide Verimlilik ve Gelecekte Dönüşüm” sloganıyla düzenlenecek bu festivalde, evlerimizde, işyerlerimizde, sanayide, ulaşımda, tarımda yani adeta hayatın ve ekonominin tüm alanlarında enerji verimliliği ve sıfır atık anlayışını toplumumuzda buluşturmayı hedefliyoruz.”

REKLAM

"Enerjimizi Verimli Kullanmak Bir Zorunluluk"

Dünyada çok büyük bir enerji krizi olduğunu vurgulayan Bayraktar, “Böyle bir dönemde özellikle enerjimizi verimli kullanmak, kaynaklarımızı korumak ve atıklarımızı ekonomiye kazandırmamız hakikaten artık bir tercih değil, bir trend değil, bir zaruret, bir zorunluluk. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Enerji verimliliği ile sıfır atık aslında adeta siyam ikizi gibi. Yani bir anlayışın iki temel unsuru. Her ikisinin merkezinde de israfın önlenmesi var, kaynakların doğru kullanılması var ve nihai olarak da tabii sürdürülebilir bir kalkınma hedefi var. Biraz önce ifade ettiğim gibi, yani ekonominin tamamında, binalarımızda, sanayimizde, ulaştırmada, tarımda topyekün bir enerji verimliliği seferberliği yürütüyoruz” diye konuştu.

"Dünyanın İlk Yenilenebilir Kaynak Sertifikalı Festivali Olacak"

Festival içeriğine değinen Bakan Bayraktar şöyle devam etti:

“Festival alanında çocuklarımızdan gençlerimize, ailelerden teknoloji meraklılarına kadar herkesin kendisine hitap eden farklı uygulamalar, farklı tecrübeler olacak. Yenilenebilir enerji teknolojilerinden yapay zeka destekli uygulamalara, geri dönüşüm atölyelerinden sürdürülebilir ulaşım çözümlerine kadar çok geniş bir içerik hazırlandı.

Çok ciddi bir çalışma yapıldı burada ve ziyaretçilerimiz enerji verimliliği ile sıfır atık arasındaki bu güçlü ilişkiyi test ederek, deneyerek öğrenecekler. Ayrıca elektronik atıklardan kritik madenlerin geri kazanımına, biyogaz üretiminden sürdürülebilir tarım uygulamalarına kadar birçok yenilikçi çalışmayı da uygulamalı olarak görme fırsatı bulacaklar.

REKLAM

Bu festivalin başka bir özelliği var. Dünyada bir ilke de bu anlamda ev sahipliği yapmış olacağız. Festival boyunca kullanılacak elektrik tamamı yenilenebilir kaynaklardan sağlanacak ve bu belgeleriyle doğrulanmış olacak. Böylece dünyanın ilk yenilenebilir kaynak sertifikalı festivali olmuş olacağız.”

"Unutulmaz Bir Hafta Geçireceğiz"

İstanbul Valisi Sayın Davut Gül ise, İstanbul’un çok önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapacağını söyleyerek, “Bu festivalde Sıfır Atık Vakfımızın öncülüğünde, Enerji Bakanlığımızın destekleriyle İstanbullu hemşerilerimizle özellikle gençlerimizle unutamayacakları bir hafta geçireceğiz. Paranın geçmediği, ailece, çocuklarla, gençlerle, annenin babanın el ele tutuşup birlikte vakit geçirebilecekleri ve bunu tekrarlamak isteyebilecekleri bir deneyim gerçekleşecek. Başta muhterem Emine Erdoğan Hanımefendi olmak üzere, bu işleri himaye eden Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sıfır Atık Vakfı Başkanımıza ve hiç şüphesiz Enerji Bakanımız, Çevre Bakanımız ve diğer bakanlarımıza teşekkür ediyor, hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.

"Anadolu’dan Çıkan Sıfır Atık Farkındalığı Küresel Bir Yer Edindi"

Emine Erdoğan Hanımefendi’nin vizyonu ve liderliğinde Anadolu topraklarında ortaya çıkan Sıfır Atık farkındalığının küresel bir yer edindiğini vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

Sıfır Atık Forumu’na 120'den fazla yabancı bakan gelecek. 1-7 Haziran'da Sıfır Atık Haftası ile amacımız İstanbulumuzu sıfır atığın başkenti yapmak. Bizim köklerimizden geçmişimizden geliyor. Daha geçen hafta Fetih Haftası’ydı. Bizim vakıf kültürümüz israf etmeme aslında sıfır atığın temellerini oluşturan bir hareket.”

"Sıfır Atık Markası, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin Liderliğinde Kıtaları Aştı"

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Sayın Samed Ağırbaş, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin liderliğinde Türkiye'de güçlü bir dönüşüm hareketi olarak başlatılan Sıfır Atık markasının artık kıtaları aştığını söyleyerek, “İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında vatandaşlarımızın katılımıyla beraber İstanbul'un 39 ilçesinde 1500'den fazla etkinlik hayata geçecek. İstanbul'da 16 milyon hemşehrimizle beraber bir sinerji yakalamak istiyoruz. Vatandaşlarımızın ortak paydada, ortak fikirde şehir için hep beraber bir şeyler yapmasını arzuluyoruz” dedi.

İstanbul’daki etkinliklerin belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların iradesiyle hayata geçirildiğini belirten Ağırbaş, “Dünyanın büyük şehirlerinde, Londra'da, New York'ta, Asya'nın büyük şehirlerinde iklim haftaları var. Biz de İstanbul'daki bu haftanın adını seçerken İstanbul Sıfır Atık Haftası demek istedik” diye konuştu.