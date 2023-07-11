"Sıfırdan bir anayasa' yaklaşımı içinde değiliz"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulunca Çankaya Köşkü'nde düzenlenen "Türkiye'nin Yeni Anayasa Sürecinde Sivil Toplumun Rolü" çalıştayının açılışında konuştu.

AA'da yer alan habere göre Hukuk Politikaları Kurulu'nun 2022 yılının mart ayından itibaren yeni anayasa perspektifine yönelik çalıştaylar düzenlediğini bildiren Uçum, bugün yeni anayasa konusunu çeşitli boyutlarıyla ele aldıkları bu çalıştayların 10'uncusunu düzenlediklerini ifade etti.

Daha önce düzenlenen çalıştaylarda temel sorular üzerine yoğunlaştıklarını aktaran Uçum, "Türkiye'nin yeni anayasaya ihtiyacı var mı sorusu, bu soruların başında geliyor. İkincisi, eğer yeni anayasaya bir ihtiyaç varsa, bu anayasanın yapım sürecinin nasıl olması gerektiği önemli bir konu. Üçüncüsü, yeni anayasanın içeriğinin nasıl örgütlenmesi gerektiği ve diğer bir konu da yeni anayasanın kabul süreçleri. Bugünkü toplantıda da bu temel soruları dikkate alarak görüşleri almak istiyoruz." diye konuştu.

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda ve siyasi iradenin ortaya koyduğu perspektifte yeni bir anayasa vurgusunun yapıldığına işaret eden Uçum, bu yeni anayasa vurgusunun toplumdaki karşılığına dair değerlendirmeler de yapıldığını belirtti.

Toplumun yeni anayasaya bakış açısını en iyi değerlendireceklerin sivil toplum platformlarının temsilcileri olduğuna dikkati çeken Uçum, "Çünkü sivil toplumu bu zeminlere ses ve söz olarak aktaran, aktarması gereken yapılar sivil toplumun kendi yapılarıdır." dedi.

Uçum, şunları kaydetti: "Biz yeni anayasa ihtiyacını tespit ederken, sıfırdan bir yeni anayasa, 'tabula rasa' yaklaşımı içerisinde değiliz. Hiçbir ülkenin yeni anayasa süreci de sıfırdan bir yeni anayasa kurmak ya da oluşturmak şeklinde gerçekleşmez. Çünkü her ülkenin bir siyasal ve hukuki birikimi vardır. Bir konuda yeni bir adım atılacak olsa bile bu birikimler o işin tabanını ve temelini oluşturur."

Uçum, yeni anayasa ihtiyacını tespit ederken iki önemli kaidenin, Cumhuriyet'in kuruluş ilkeleri ve demokratik birikim olduğunu belirterek, "Türkiye'de yeni anayasa tartışmalar, elbette Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerini esas alan ama aynı zamanda Cumhuriyet dönemindeki demokratikleşme sürecinin ortaya çıkardığı birikimi de dikkate alan ve bu kaideler üzerine oturması gereken çalışmalar olmalıdır diye düşünüyoruz." şeklinde konuştu.