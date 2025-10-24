Sigara içenler Covid-19'u daha ağır geçiriyor

Sigaranın akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanserler, Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı (KOAH) ve kalp damar hastalıkları riskini artıran en önemli etken olduğunu hatırlatan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Saliha Ercan, bilgilendirmede bulundu.

Uzm. Dr. Ercan, "Sigara dumanında bulunan 4 binden fazla kimyasal maddenin 80'den fazlasının kanser yapıcı özelliği bulunuyor. Akciğer kanserine yakalanan her 10 hastadan 8'nin sigara kullanıcısı olduğu biliniyor. Sinsi bir hastalık olan akciğer kanserine yüzde 60-70 vakada ancak ileri evrede tanı konulabiliyor" şeklinde konuştu.

"KOAH'IN YÜZDE 90 SEBEBİ SİGARA"

Sigaranın sebep olduğu zararlardan bahseden Uzm. Dr. Ercan, "Günümüzde en ölümcül dördüncü hastalık olan KOAH'ın yüzde 90 sebebi sigaradır. Koroner kalp hastalığına bağlı ölümlerin yüzde 10-30'undan sigara sorumludur. Günde 1-4 arası sigara içimi ve hatta pasif sigara içicisi olmak bile kalp ve akciğer hastalıklarına yakalanma riskini artırmaktadır" ifadelerini kullandı.

"ALZHEIMER RİSKİNİ DE ARTIRIYOR"

Sigara kullananlarda gırtlak kanseri, prostat kanseri ve mesane kanseri görülme sıklığının belirgin şekilde arttığına işaret eden Uzm. Dr. Ercan, "Midede gastrit, ülser ve mide kanseri riskini artırmaktadır. Hamilelikte sigara içiminin bebeğe zararlı olduğu kesin kanıtlanmıştır. Sigara içenlerde Alzheimer hastalığına yakalanma ve inme riski artmaktadır. Kısırlık, erken doğum, erken menopoz riski artmaktadır. Gün içinde yorgunluk, halsizlik, stres ve uykusuzluk görülebilir. Sigaranın ciltte kırışıklık, dişlerde sararma ve ağız içinde kötü koku oluşumu gibi estetik zararları da mevcuttur. Her yönden sağlığımıza zararı olan sigara için söyleyebileceğimiz tek şey, 'sigarayı bırak hayatı bırakma' olacaktır" dedi.