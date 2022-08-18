Sigara fiyatları son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Temmuz ayında JTİ gruba uygulanan zammın ardından Philip Morris, BAT ve İmperial grubu sigaralara da 2 TL zam yapıldı. Sosyal medyada yer alan sigara zammı iddialarının ardından "Sigaraya zam mı geldi, ne zaman gelecek?" soruları gündeme geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İşte, 18 Ağustos 2022 güncel sigara fiyatları...