Sigara fiyatlarına son zam Temmuz ayının başında yapılmıştı. 2 Temmuz Cumartesi günü JTİ grubuna uygulanan sigara zam sonrasında Philip Morris BAT ve İmperial grubu sigaralara 2 TL zam gelmişti. Peki sigara fiyatları zamlandı mı, ne kadar oldu? İşte 29 Ağustos Pazartesi güncel sigara fiyatları ile en ucuz ve pahalı sigara fiyatları...