        Haberler Bilgi Ekonomi SİGARAYA ZAM SON DAKİKA 20 EKİM 2025: Bir sigara grubuna daha zam geldi! Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç lira?

        Bir sigara grubuna daha zam geldi! Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

        Sigara zammı son dakika haberleri tütün ürünü kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. Sigara şirketleri art arda zam kararlarını duyurmaya başladı. İlk olarak PM grubuna, ardından CB ve JTİ gruplarına zam yapılmıştı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Bu gelişme sonrası zamlı sigara fiyatları gündemde en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki sigaraya zam sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte 20 Ekim 2025 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...

        Giriş: 20.10.2025 - 15:12 Güncelleme: 20.10.2025 - 15:12
        1

        Sigaraya zam son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Temmuz ve ağustos aylarında yapılan zammın ardından sigara şirketleri art arda yeni zamlarını duyurmaya başladı. PM, CB ve JTİ gruplarına yapılan zammın ardından bir sigara grubuna daha zam geldi. Akabinde ise zamlı sigara fiyatları tütün ürünü kullanıcıları tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte 20 Ekim 2025 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatları...

        2

        BİR SİGARA GRUBUNA DAHA ZAM GELDİ!

        Temmuz ve ağustos aylarından yapılan zammın ardından sigara şirketleri art arda yeni zamlarını duyurmaya başladı.

        Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

        Dündar'ın açıklamasına göre, PM, CB ve JTİ sigara gruplarına yapılan zammın ardından BAT grubuna da zam uygulandı.

        3

        SİGARA ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

        PM sigara grubuna yapılan zam 16 Ekim 2025 Perşembe, CB ve JTİ gruplarına yapılan zam 17 Ekim 2025 Cuma gününden itibaren etiketlere yansıdı.

        BAT sigara grubuna yapılan zam ise 19 Ekim 2025 Pazar gününden itibaren market fiyatlarına yansıdı.

        4

        EN PAHALI VE EN UCUZ SİGARA NE KADAR OLDU?

        Son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellendi.

        Güncel fiyat listesine göre en ucuz sigara 82 TL'den, en pahalı sigara 105 TL'den satışa sunuluyor.

        5

        EKİM 2025 GÜNCEL SİGARA FİYATLARI LİSTESİ

        • Zam sonrası PM grubundaki en ucuz sigara fiyatı 95 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 105 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 130 TL’den satılıyor.

        • JTI grubunun en ucuz sigarası 90 TL'ye çıkarken, en pahalı sigarası 105 TL oldu. Sarmalık kıyılmış tütün ürünü ise 245 TL’den satılıyor.

        6

        • CB grubundaki sigaraların fiyatları ise 90 TL'ye çıktı.

        • Gelen zamla birlikte BAT grubunun en pahalı sigarası 105 TL olurken, en ucuz sigarası ise 90 TL oldu.

        7

        • IT bünyesindeki en pahalı sigara fiyatı 93 TL, en ucuz sigara fiyatı 79 TL.

        • TT grubunun en ucuz sigara fiyatı 82 TL, en pahalı sigara fiyatı 100 TL.

