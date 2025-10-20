İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor? İnci Taneleri 3. sezon yayın tarihi belli oldu mu?
Kanal D'nin BKM imzalı dizisi İnci Taneleri yeni sezon tarihi için araştırmalar sürüyor. Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı dizinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Diziler yeni sezonlarıyla birer birer ekranlara dönüş yaparken seyirciler, ''İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor?'' sorusuna yanıt arıyor. Perşembe akşamları izleyici karşısına çıkan dizi, 15 Mayıs'ta yayınlanan 44. bölümü ile sezon finali yapmıştı. Peki, İnci Taneleri 3. sezon yayın tarihi belli oldu mu? İşte detaylar...
Kanal D dizisi İnci Taneleri’nin yeni sezonu izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Senaryosunu Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı BKM imzalı yapımın yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlanmadı. Bu sebeple ‘’İnci Taneleri final mi yaptı, bitti mi?’’ soruları gündemdeki yerini aldı. Yılmaz Erdoğan’ın hayat verdiği Azem Yücedağ’ın hayata tutunma hikayesini konu alan İnci Taneleri 3. sezon yayın tarihi için gözler kanaldan gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, İnci Taneleri yeni sezon ne zaman başlıyor?
İNCİ TANELERİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Kanal D ekranlarında yayınlanan İnci Taneleri dizisi, 15 Mayıs'ta yayınlanan 44. bölümü ile sezon finali yapmıştı.
Eylül ayı itibarıyla diziler, birer bire yeni sezonları ile ekranlara dönüş yaptı. Yeni diziler de ekran yolculuğuna başladı.
Ancak İnci Taneleri yeni sezon yayın tarihi henüz belli olmadı. Dizinin 3. sezon çekimlerinin 2026 yılının Ocak ayında başlayacağı, 45. bölümün de Şubat ayında yayınlanacağı iddia ediliyor.
İlerleyen günlerde BKM'den konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.
İNCİ TANELERİ YENİ SEZON OYUNCULARI BELLİ OLDU MU?
Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez’in oturduğu İnci Taneleri dizisinin 3. sezon kadrosuna yeni isimler dahil olacak. Ancak yeni sezon oyuncuları ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
İNCİ TANELERİ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
15 Mayıs Perşembe günü yayınlanan İnci Taneleri dizisinin sezon finali bölümüne Nehir, Cihan ve Dilber’le akşam yemeğine hazırlanan Azem’in kaçırılması damga vurdu.
İşte 44. bölüm özeti;
İnci Taneleri kitabının dizi olması için gereken hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyordur. Dilber ve Yıldız açtıkları dükkana dört elle sarılmış hayatlarını değiştirmeye ilk defa bu kadar yaklaşırlar. Nehir, Cihan’ın Ferda için test yaptırması konusunda vereceği kararı büyük bir merakla beklemektedir.
Azem çocukları ile hep beraber yemek organizasyonu yapar. Dilber’in de son anda dahil olduğu bu aile yemeği uzun zaman sonra herkesi heyecanlandırmıştır. Ama hayat yine hiç beklenmeyen sürprizlere dolu olacaktır.