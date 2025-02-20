'Signum Saxophone Quartet' AKM'de
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri kapsamında, 21 Şubat Cuma günü, Signum Saxophone Quartet sanatseverlerle buluşacak.
DenizBank’ın 20 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO) DenizBank Konserleri kapsamında, 21 Şubat 2025 Cuma günü, Almanya kökenli saksafon dörtlüsü Signum Saxophone Quartet Atatürk Kültür Merkezi’nde sahne alacak.Alfonso Scarano
Konserde, İtalyan şef Alfonso Scarano yönetiminde, Astor Piazzolla ve P.I. Tchaikovsky’nin eserlerinden bir seçki dinleyicilerle buluşacak.
Program:
A. Piazzolla, Buenos Aires Suiti, Saksafon Dörtlüsü ve Orkestra İçin (Düzenleme: Signum Saxophone Quartet)
P. I. Tchaikovsky, Kuğu Gölü Suiti Op.20