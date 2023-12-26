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        Siirt'te 6 günlük eylem yasağı

        SİİRT Valiliği, 26 Aralık itibarıyla, kent genelinde 6 gün süreyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 17:06 Güncelleme: 26.12.2023 - 17:10
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        Siirt'te 6 günlük eylem yasağı
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        SİİRT Valiliği, 26 Aralık itibarıyla, kent genelinde 6 gün süreyle toplantı, basın açıklaması ve gösteri yürüyüşü gibi etkinliklere yasak getirildiğini duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde 26 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması gibi eylemlere 31 Aralık'a kadar yasak getirildiği duyuruldu. Açıklamada, "Milli birlik ve beraberliğimizi zedeleyici provokatif eylemlerin önüne geçilebilmesi, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin tesisi, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması, olası yasa dışı eylemlerin önlenerek müessif olayların yaşanmaması amacıyla ve kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında, can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesi ile; Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile spor faaliyetleri hariç olmak üzere, açık ve kapalı alanlarda yapılabilecek her türlü eylemin, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, kapalı yer toplantısı, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri veya broşür dağıtma, afiş veya pankart asma gibi, Jandarma bölgesi dahil olmak üzere il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'nci ve 19'uncu maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince, 26 Aralık 2023 günü saat 00.01'den 31/12/2023 günü saat 23.59'a kadar 6 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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