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        Babasının silahıyla oynarken, kendini vurdu

        SİİRT'in Şirvan ilçesinde babasına ait tabancayla oynayan Leyla A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 00:00 Güncelleme: 16.05.2024 - 00:05
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        Babasının silahıyla oynarken, kendini vurdu
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        SİİRT’in Şirvan ilçesinde babasına ait tabancayla oynayan Leyla A. (15), silahın ateş almasıyla omzundan yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Şirvan ilçesine bağlı Yarımtepe köyünde meydana geldi. İddiaya göre babasına ait tabancayla oynayan Leyla A., silahın ateş alması sonucu omzuna isabet eden kurşunla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Leyla A., tedaviye alındı. Leyla A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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