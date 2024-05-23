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        Şehidin cenazesi memleketi Eruh'ta; bu hafta ikinci kez baba olacaktı

        IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit operasyonu bölgesinde dün el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Siirt'in Eruh ilçesine getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 14:42 Güncelleme: 23.05.2024 - 14:45
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        Şehidin cenazesi memleketi Eruh'ta; bu hafta ikinci kez baba olacaktı
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        IRAK’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit operasyonu bölgesinde dün el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Yahya Yıldız’ın cenazesi, Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Siirt’in Eruh ilçesine getirildi. Şehit Yıldız’ın kuzeni Osman Nas, “Bir kızı var. Bir kızı da yolda. Bu hafta içerisinde eşi doğum yapacak. Doğacak çocuğunu göremeden şehadete yürüdü” dedi.

        Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit operasyon bölgesinde dün güvenlik korucusu Yıldız, PKK’lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehidin cenazesi, Şırnak’ta düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Siirt’in Eruh ilçesine getirildi.

        Evli ve 1 kız çocuğu babası olan Şehit Yahya Yıldız’ın ikinci kez baba olacağı, eşi Kezban Yıldız’ın şehidin acı haberini aldıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Halasının oğlu Osman Nas, şehidin eşi Kezban Yıldız’ın bir hafta içerisinde ikinci çocuğunu dünyaya getireceğini belirterek, “Bir kızı var. Bir kızı da yolda, bu hafta içerisinde eşi doğum yapacak. Doğacak çocuğunu göremeden şehadete yürüdü. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

        BAKAN YERLİKAYA ŞEHİDİN BABASIYLA TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

        Vali Kemal Kızılkaya, 23’üncü Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ve 3’üncü Komando Tugayı Komutanı Tuğgeneral Gafar Gören ile birlikte Eruh’a gelerek şehidin babası Hasan Yıldız’ı ziyaret edip baş sağlığı dileklerinde bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da telefonla görüştüğü şehidin babasına, “Cenab-ı Allah sizlere sabırlar versin. Allah devletimize, vatanımıza, milletimize zeval vermesin, bu vicdansız imansızlara fırsat vermesin” dedi. Şehidin babası Hasan Yıldız da “Vatan sağ olsun” yanıtını verdi.

        Daha sonra telefonla Bakan Yerlikaya ile görüşen 23’üncü Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, “Şu anda da 3’üncü Komando Tugay Komutanımızla birlikte, şehidimizin bulunduğu operasyon bölgesinden geldik. Allah’a çok şükür, halkımızın da dualarıyla Metina bölgesinde, Zap bölgesinde kararlılıkla operasyonlarımız devam ediyor. Şehidimizin canını verdiği, feda ettiği yerde yüce devletimiz kararlılığını çok sert bir şekilde, masumlara şefkatle, zalimlere şiddetle gösteriyor. İnşallah halkımızın da dualarıyla çok kısa süre sonra çok daha büyük muzafferiyat haberlerini halkımız bildireceğiz” diye konuştu.

        Şehit Güvenlik Korucusu Yahya Yıldız'ın cenazesi düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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        Galeri

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