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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        SİİRT'te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Nusret Gergef (37) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 17:11 Güncelleme: 01.12.2024 - 17:15
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        Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
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        SİİRT’te otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Nusret Gergef (37) yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Barış Mahallesi Çakmak Caddesi’nde meydana geldi. Nusret Gergef yönetimindeki 56 ABD 462 plakalı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 KBU 325 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Gergef yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nusret Gergef, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Gergef, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

        Otomobilin sürücüsü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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