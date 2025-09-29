Siirt'te yaralı işçi jandarma helikopteriyle hastaneye kaldırıldı

Olay, öğle saatlerinde Eruh ilçesinde meydana geldi. Çalıştığı sırada iş kazası geçiren Ramazan Kaymaz, bulunduğu bölgenin sarp ve ulaşımı güç olması nedeniyle kara yoluyla hastaneye nakledilemedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma helikopteri sevk edildi. Helikopterle alınan Kaymaz, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Kaymaz’ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

