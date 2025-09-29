Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te yaralı işçi jandarma helikopteriyle hastaneye kaldırıldı

        SİİRT'in Eruh ilçesinde iş kazasında yaralanan Ramazan Kaymaz, jandarma helikopteriyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 13:37 Güncelleme: 29.09.2025 - 13:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te yaralı işçi jandarma helikopteriyle hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        SİİRT’in Eruh ilçesinde iş kazasında yaralanan Ramazan Kaymaz, jandarma helikopteriyle hastaneye kaldırıldı.

        Olay, öğle saatlerinde Eruh ilçesinde meydana geldi. Çalıştığı sırada iş kazası geçiren Ramazan Kaymaz, bulunduğu bölgenin sarp ve ulaşımı güç olması nedeniyle kara yoluyla hastaneye nakledilemedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma helikopteri sevk edildi. Helikopterle alınan Kaymaz, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Kaymaz’ın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil
        KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        O anlar kamerada... Kedi besleme kavgasında kadın komşusunun burnunu kırdı!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        Aracı yumrukladı! Trafikte kadın avukata tehdit!
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu-Trump protestosu
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Sergen Yalçın kararını verdi!
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Lufthansa 4 bin çalışanı işten çıkaracak
        Okul parası için hapis yatmış
        Okul parası için hapis yatmış
        Mario Lemina gözden düştü!
        Mario Lemina gözden düştü!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Deprem fırtınası sürecek mi? Bilmediğimiz faylar var!
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Manisa'da korkunç kaza! 5 ölü, 6 yaralı
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Siz insanlara nasıl bağlanıyorsunuz?
        Ortaya çıktı
        Ortaya çıktı
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin
        Her gün sağlıklı görmek için bu alışkanlıkları edinin

        Benzer Haberler

        Siirt'te havuza giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu
        Siirt'te havuza giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu
        Siirt'te okul önlerinde denetim yapıldı
        Siirt'te okul önlerinde denetim yapıldı
        "Uslu dursun" diye boksa yönlendirilen Muhammed, ilk şampiyonasından altın...
        "Uslu dursun" diye boksa yönlendirilen Muhammed, ilk şampiyonasından altın...
        Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, bariyerlere saplandı; 1 yaralı
        Otomobil ile çarpışan hafif ticari araç, bariyerlere saplandı; 1 yaralı
        Siirt'te öğrenciler bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
        Siirt'te öğrenciler bulduğu cüzdanı sahibine teslim etti
        Siirt'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaraland...
        Siirt'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaraland...