        Siirt Haberleri

        Siirt'te havuza giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu

        Siirt'in Baykan ilçesinde, evlerinin yakınındaki havuza giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.09.2025 - 22:17 Güncelleme: 28.09.2025 - 22:17
        Siirt'in Baykan ilçesinde, evlerinin yakınındaki havuza giren 11 yaşındaki çocuk boğuldu.

        Demirışık köyünde yaşayan ortaokul öğrencisi Züleyha Zeren, serinlemek için evlerinin yakınındaki havuza girdi.

        Bir müddet sonra çocuğu hareketsiz halde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sudan çıkarılan ve ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kaldırılan Zeren, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cenaze, otopsi için hastane morguna götürüldü.

