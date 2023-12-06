Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        HEDEP Grup Başkanvekili Beştaş, partisinin Siirt İl Kongresi'ne katıldı

        HEDEP Grup Başkanvekili ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, partisinin Siirt İl Başkanlığı 2. Olağanüstü Kongresi'ne katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 18:30 Güncelleme: 06.12.2023 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        HEDEP Grup Başkanvekili Beştaş, partisinin Siirt İl Kongresi'ne katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HEDEP Grup Başkanvekili ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, partisinin Siirt İl Başkanlığı 2. Olağanüstü Kongresi'ne katıldı.

        Beştaş, bir düğün salonunda düzenlenen kongrede seçim çalışmalarını anlattı.

        Yeni partiyle örgütlenmeye ağırlık verildiğini dile getiren Beştaş, "Bu kongreyle yeni partimizi yeniden örgütlemek zorunda kalıyoruz." dedi.

        Tek düşüncelerinin siyasetin gereklerini anlatmak olduğunu ifade eden Beştaş, ekonomik sorunlara değindi.

        Kongrede tek liste ile girilen seçimde, Eşref Tekin yeniden il başkanı seçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        Seçil Erzan ve Arda Turan'ın çöp klasöründeki kayıtları da çıktı!
        81 yaşında nafaka şoku!
        81 yaşında nafaka şoku!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast hakim karşısında!
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Güneş fırtınaları ve internet kıyameti
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Düşüşün nedeni yeni arz kovalayanlar
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Rıza Çalımbay'dan derbi açıklaması!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Oktay Derelioğlu ve eşine maganda saldırısı!
        Roger Waters isyan etti
        Roger Waters isyan etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 31 Mart'tan da çok çok farklı bir şekilde kazanarak çıkacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batı, şımarık çocuğu İsrail'i bu noktalara taşıdı
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        Bu alanda İrfan Can'ı geçebilen yok!
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        İsrail Hamas'ın tünellerini suyla mı dolduracak?
        "O zihniyet yıkılıyor"
        "O zihniyet yıkılıyor"
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        Kuzey Kore lideri gözyaşlarına hakim olamadı
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        BDDK uzmanlarına 45 bin TL tazminatta flaş gelişme
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        MEB'den yazı geldi, bir dönem bitti!
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "Şarjı bitti sanmıştım... Kızım ölmüş!"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        "İyi ki bu kararı vermişim"
        Kiralık formülü tutmadı!
        Kiralık formülü tutmadı!
        Hepimiz ‘Delulu’yuz
        Hepimiz ‘Delulu’yuz

        Benzer Haberler

        Siirt'te çay ocağı iki kez hırsızların hedefi oldu
        Siirt'te çay ocağı iki kez hırsızların hedefi oldu
        Siirt'te çocuk nöroloji uzmanı göreve başladı
        Siirt'te çocuk nöroloji uzmanı göreve başladı
        Siirt'te, kuvvetli yağmur ve sağanak yağış öncesi koordinasyon toplantısı y...
        Siirt'te, kuvvetli yağmur ve sağanak yağış öncesi koordinasyon toplantısı y...
        Siirt'te 3 aracın karıştığı kaza; 2 ölü 1 yaralı (2)
        Siirt'te 3 aracın karıştığı kaza; 2 ölü 1 yaralı (2)
        GÜNCELLEME - Siirt'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaral...
        GÜNCELLEME - Siirt'te zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaral...
        Siirt'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Siirt'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı