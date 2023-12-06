HEDEP Grup Başkanvekili Beştaş, partisinin Siirt İl Kongresi'ne katıldı

HEDEP Grup Başkanvekili ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, partisinin Siirt İl Başkanlığı 2. Olağanüstü Kongresi'ne katıldı.

Beştaş, bir düğün salonunda düzenlenen kongrede seçim çalışmalarını anlattı.

Yeni partiyle örgütlenmeye ağırlık verildiğini dile getiren Beştaş, "Bu kongreyle yeni partimizi yeniden örgütlemek zorunda kalıyoruz." dedi.

Tek düşüncelerinin siyasetin gereklerini anlatmak olduğunu ifade eden Beştaş, ekonomik sorunlara değindi.

Kongrede tek liste ile girilen seçimde, Eşref Tekin yeniden il başkanı seçildi.

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