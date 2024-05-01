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        Siirt'te hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Siirt'te hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 10:30 Güncelleme: 01.05.2024 - 10:30
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        Siirt'te hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Siirt'te hakkında hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekipler, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık suçundan hakkında 14 yıl 7 ay 12 gün hapis cezası bulunan T.K'nin kentte olduğu bilgisini aldı.

        ​​​​​​​Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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