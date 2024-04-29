Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri

        Siirt'te deneme amaçlı ekilen "yem şalgamı" bitkisinin hasadı yapıldı

        Siirt'te deneme ekimi yapılan yem şalgamı olarak bilinen "Lenox"un hasadı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 20:17 Güncelleme: 29.04.2024 - 20:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te deneme amaçlı ekilen "yem şalgamı" bitkisinin hasadı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Siirt'te deneme ekimi yapılan yem şalgamı olarak bilinen "Lenox"un hasadı yapıldı.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Kurtalan ilçesinde bir üreticiye ait 2 dönüm alanda bitkinin deneme ekimi yapıldı.

        Yoncaya alternatif olarak üretilen bitkide hasat gerçekleştirildi.

        Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, gazetecilere, deneme amaçlı ilk kez ekilen yem şalgamı​​​​​​​nın hayvan yetiştiricilerinin ihtiyacını büyük ölçüde karşılayacağını söyledi.

        Siirt'te son yıllarda alternatif bitki çeşitlerinin üretimine yoğunlaştıklarını, yem şalgamı olarak bilinen bu bitkinin de sulama imkanı bulunmayan bölgelerde üreticiler için önemli bir alternatif olduğunu belirten Demirhan, şunları kaydetti:

        "Özellikle 1 milyon 200 bin hayvan varlığıyla küçükbaş havyan yetiştiriciliğinde Türkiye'de ilk 10 il arasındayız. Kaba yem desteğiyle hayvancılığı desteklememiz gerekiyor. Son yıllarda özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle daha az su ihtiyacı bulunan ürünlere yönelim başlamaktadır. Bu bitki neredeyse yonca kadar değerli. Dönümü ortalama 6 ton kadar yeşil ot verebilmekte. 2 dönüm alanda deneme amaçlı üretilen bu ürün 2 metrenin üzerine kadar boya çıkabilmekte."

        Bakanlığın tarımsal üretim planlamasıyla, özellikle az su tüketen ürünlere ve yem bitkilerine destek verdiğini dile getirin Demirhan, ürünün yaygınlaştırılması için suyun az olduğu bölgelerde teşvik edileceğini aktardı.

        Ziraat mühendisi Fatma Bekçi de geçen yıl oluşturulan alanda ekimi yapılan bitkiden önemli bir verim aldıklarını belirtti.

        Üretimi kolay olan bitkinin ucuz ve kaliteli olduğunu anlatan Bekçi, sıfırın altında 19 dereceye kadar dayanma özelliği olan ürünün su gerektirmediğini ve dekarda 6 ton verim alındığını söyledi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel görüşmesinde tarih belli oldu
        Dina'nın gizemli ölümü!
        Dina'nın gizemli ölümü!
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        'Yumurtalı otoban çetesi' iddiasına açıklama
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Beşiktaş'ın Avrupa'ya katılma denklemi
        Kontrolden çıkıp istinat duvarından düştü!
        Kontrolden çıkıp istinat duvarından düştü!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Kenya'da baraj çöktü: 45 kişi öldü
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Seçim sonuçları ve yeni anayasa ele alındı
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçına inceleme
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        "Daha önce görmedik..." Aynı anda 15 tane oluştu! Kâbus gibi!
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        OtoTekno 2'nci bölümüyle ekrana geldi
        Çekimlere nihayet başladı
        Çekimlere nihayet başladı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Kapısı açık otobüsten düşen kadının öldüğü faciada şoförün ifadesi ortaya çıktı
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Resimlerdeki hataları bulabilir misiniz?
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Şampiyonluk yolunda kalan maçlar!
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Getir Avrupa ve ABD'den çıktı
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Fatih Terim'e büyük tepki!
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        Otomobilin kalbi Pekin'de attı
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!
        İşte Avrupa'nın en güzel kokan 10 şehri!

        Benzer Haberler

        Siirt'te ayağını çapa makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı
        Siirt'te ayağını çapa makinesine kaptıran kişi ağır yaralandı
        Siirtli kadın, 14 erkek rakibini geride bırakarak muhtar seçildi
        Siirtli kadın, 14 erkek rakibini geride bırakarak muhtar seçildi
        Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası Siirt'te düzenlendi
        Türkiye Dağ Koşuları Şampiyonası Siirt'te düzenlendi
        Askeri bando, Siirt'te konser verdi
        Askeri bando, Siirt'te konser verdi
        Siirt Üniversitesi öğrencilerinden doğa yürüyüşü
        Siirt Üniversitesi öğrencilerinden doğa yürüyüşü
        Siirt'te minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
        Siirt'te minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı