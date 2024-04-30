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        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Siirt'te hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 10:37 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:37
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        Siirt'te hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Siirt'te hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan A.H.E, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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