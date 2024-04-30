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        Siirt'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        SİİRT'teFETÖ üyesi suçlamasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 10:42 Güncelleme: 30.04.2024 - 10:45
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        Siirt'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        SİİRT'teFETÖ üyesi suçlamasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H.E., operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şube müdürlükleri tarafından yapılan çalışmada, FETÖ üyesi suçlamasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.H.E.'nin saklandığı adres belirlendi. Ekipler, firari hükümlüyü operasyonla yakaladı. A.H.E. işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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