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        Siirt'te hakkında 12 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Siirt merkezli 2 ilde çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik operasyonda, 1 hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 14:38 Güncelleme: 30.04.2024 - 14:38
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        Siirt'te hakkında 12 yıl 7 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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        Siirt merkezli 2 ilde çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik operasyonda, 1 hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Hakkari'nin Yüksekova Esendere Jandarma Komutanlığı ile yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde, Siirt ve Diyarbakır İlamat ve İnfaz Bürosunca "hırsızlık", "birden fazla kişiyi tehdit etmek", "tutuklu iken kaçmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından aranan ve hakkında 12 yıl 7 ay 5 gün hapis ile 86 bin lira adli ceza bulunan R.K'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen R.K, Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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