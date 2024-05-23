Anadolu İmam Hatip Liseleri ile İmam Hatip Ortaokulları arasındaki "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın Türkiye Finali, Siirt'te yapıldı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmanın finalinde, 19 ilden bölge birincisi 20 hafız öğrenci, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için yarıştı.

Vali Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, hafızlık yarışmasının finalinin Siirt'te düzenlenmesini anlamlı bulduklarını söyledi.

Emeği geçenlere katkı sağlayan herkese teşekkür eden Kızılkaya, "Siirt geçmişten beri kadim bir kent olarak İslam ilimlerinin öğrenilmesinde, hafızlık konusunda gerçekten ülkemizde önemli yeri olan vilayetlerden birisi. Rabbim bizi hafızlara sahip çıkanlardan, hafızları sevenlerden, hafız olamazsa hafıza destek olanlardan, hafız nesiller yetiştirenlerden eylesin inşallah." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Dairesi Başkanı İhsan Erkul da destek veren herkese teşekkür etti.