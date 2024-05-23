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        "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın Türkiye Finali Siirt'te yapıldı

        Anadolu İmam Hatip Liseleri ile İmam Hatip Ortaokulları arasındaki "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın Türkiye Finali, Siirt'te yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 18:39 Güncelleme: 23.05.2024 - 18:39
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        "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın Türkiye Finali Siirt'te yapıldı
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        Anadolu İmam Hatip Liseleri ile İmam Hatip Ortaokulları arasındaki "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması"nın Türkiye Finali, Siirt'te yapıldı.

        Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışmanın finalinde, 19 ilden bölge birincisi 20 hafız öğrenci, Kur'an-ı Kerim'i en güzel şekilde okumak için yarıştı.

        Vali Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, hafızlık yarışmasının finalinin Siirt'te düzenlenmesini anlamlı bulduklarını söyledi.

        Emeği geçenlere katkı sağlayan herkese teşekkür eden Kızılkaya, "Siirt geçmişten beri kadim bir kent olarak İslam ilimlerinin öğrenilmesinde, hafızlık konusunda gerçekten ülkemizde önemli yeri olan vilayetlerden birisi. Rabbim bizi hafızlara sahip çıkanlardan, hafızları sevenlerden, hafız olamazsa hafıza destek olanlardan, hafız nesiller yetiştirenlerden eylesin inşallah." dedi.

        Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Öğrenme Süreçleri ve Sosyal Etkinlikler Dairesi Başkanı İhsan Erkul da destek veren herkese teşekkür etti.

        Kurum olarak temsil kabiliyeti yüksek, tarihi ve kültürel mirasın farkında, değer ve idrak bilinci gelişmiş, bilgi ve hikmete ulaşmış olmayı kendilerine hedef seçtiklerini dile getiren Erkul, şunları aktardı:

        "Hayırda yarışan, iyiliğin egemen olması için çalışan, hem akademik hem de mesleki bilgi ve donanıma sahip bir nesil yetiştirmek hepimizin hedefidir. Bu hedef doğrultusunda çocuklarımızı milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerler ekseninde bir öğretim bir eğitim programında yol almasını, insanlığın her zamankinden daha fazla küresel barışa ihtiyaç duyduğu bu dönemde kendisine, ailesine vatanına milletine ve bütün insanlığa rahmet tevzi edecek bireyler olarak yetişmesi için canı gönülden çalışıyor ve buna gayret ediyoruz."

        Yarışmada, lise kategorisinde Ankara Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesinden Mustafa Salih Avcı birinci, İzmir Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ahmed Hac İbrahim ikinci, Konya Mustafa İlboğa Anadolu İmam Hatip Lisesinden Melih Demiröz üçüncü oldu.

        Ortaokul kategorisinde Gaziantep Boyacı Mahmut Ziylan İmam Hatip Ortaokulundan Hamza Deru birinci, Antalya Bayram Çiftçi İmam Hatip Ortaokulundan Muhammet Ali Akca ikinci, Erzurum Sıddık Tivnikli Hafız İmam Hatip Ortaokulundan Mustafa Efe Uluş üçüncülüğü elde etti.

        Yarışma dereceye giren hafız öğrenciler, ödüllendirdi.

        Programa kurum müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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