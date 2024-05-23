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        Şehit güvenlik korucusu Yahya Yıldız, Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın (27) cenazesi Siirt'in Eruh ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2024 - 15:44 Güncelleme: 23.05.2024 - 15:44
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        Şehit güvenlik korucusu Yahya Yıldız, Siirt'te son yolculuğuna uğurlandı
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        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın (27) cenazesi Siirt'in Eruh ilçesinde toprağa verildi.

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu dün şehit olan evli ve bir çocuk babası Yıldız'ın cenazesi hastane morgundan alınarak, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirildi.

        Burada düzenlenen törende, şehit Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu, ardından öz geçmişi okundu.

        Güçlükle ayakta durabilen şehidin babası Hasan ve annesi Gülsüm ile eşi Kezban Yıldız ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

        Törene katılan Vali Kemal Kızılkaya, şehit yakınlarına başsağlığı diledi.

        İl Müftüsü Şakir Pinal'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, tekbirler eşliğinde Eruh Mezarlığı'nda defnedildi.

        Saygı ateşinin yapıldığı törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Eruh Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, Eruh Belediye Başkanı Cevher Çiftçi, siyasi partiler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit babasıyla telefonda görüştü

        Vali Kemal Kızılkaya, beraberinde Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Gaffar Gören ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ile Fatih Mahallesi'ndeki Belediye Taziyeevi'nde şehidin babası Hasan Yıldız ve yakınlarıyla görüştü.

        Ziyaret sırasında Vali Kızılkaya, şehidin babası Yıldız'ı telefonla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile görüştürdü.

        Yerlikaya, telefonda, "Cenabıallah sizlere sabırlar versin. Allah devletimize, vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Metanet diliyorum. Sizin şahsınızda validemiz, annemiz, oradaki tüm akrabalarımız, komşularımızın her birine başsağlığı diliyorum." dedi.

        Baba Yıldız da "Vatan sağ olsun." diyerek, Bakan Yerlikaya'ya teşekkür etti.

        Daha sonra Tümgeneral Tayanç, Yerlikaya'ya operasyon ile ilgili bilgi verdi.

        Bakan Yerlikaya da Tayanç'a, "Rabb'im muzaffer eylesin, ayaklarınıza taş değdirmesin. Sizlerin de şehitlerimizin tüm silah arkadaşlarının da başı sağ olsun. Rabb'im sabırlar versin inşallah." dedi.

        Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının dün infilak etmesi sonucu Piyade Sözleşmeli Er Vedat Zorba (26) ve güvenlik korucusu Yahya Yıldız (27) şehit düşmüştü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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