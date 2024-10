Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali"nde konuştu:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Ülkelerinin bağımsızlıkları, özgürlükleri, demokrasileri, hukuk devletleri tehlikeye girdiği zaman canları pahasına ona sahip çıkacak bir kuşak yetiştirmek istiyoruz." dedi.

Bakan Tekin, Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneği tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen "Özgür Gazze" temalı "Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali"nin ödül törenine katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen törende konuşan Tekin, bu tür festivallerin gelenekselleştirilmesinin kolay olmadığını belirterek, festivalin Filistin temalı olarak devam ettirilmesinin çok anlamlı olduğunu söyledi.

Tekin, bu etkinlikleri yaparken çok az bir kitlenin eleştirilerine karşı bütün Türkiye halkının Filistin'in meşru davasına, hem yapılan etkinlikler üzerinden hem de dualarıyla maddi yardımlarıyla destek olduğunu ifade etti.

Dünyanın neresinde olursa olsun mazlumun yanında olmanın kendileri için bir devlet geleneği olduğunu dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

"Prof. Dr. Yasin Aktay yaklaşık bir asra tekabül eden süre içerisinde sadece holokost temalı 255 filmden bahsetti ve bu filmler ilk çekildiklerinde, vizyona girdiklerinde bizler de Yahudilere zulmedildiğine ve bu anlamda mağdur edildiklerine dair bir kanaate kapılmıştık. Ama aradan geçen bir asır içerisinde bu filmlerin arasında tipik bir mesaj ve yanılsama içerdiğini bugün anlıyoruz ve görüyoruz. Bir başka hususa dikkat çekmek istiyorum, o da şu, şimdi çok yaygın olarak belki hepimizin takip ettiği sanal dizi platformlarının bugünlerde üzerinde başka bir kurgu üzerine çalıştıklarını görüyorum. Aradan bir asır geçtikten sonra öyleydi dememek için şimdi burada, bu kadar sanatçı varken, böyle bir film festivalinde böyle bir temayla konuşurken buna dikkat çekmek istiyorum. Şu an bundan bir asır önce holokost filmlerindeki yanılsamayı yaşadığımız başka bir sürecin içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. O da şu an bu platformlarda dini inanç ve akidelerle ilgili çok ince ince sarsıcı filmler ve diziler yapılıyor. Reklam olmasın diye isimlerini söylemeyeceğim ama şu an en az on tane sayabilirim. Devamında kutsal dinlerdeki kıssalar üzerinde tahrifat yapacak diziler var. Buradaki sanatçı dostlarımızdan bunlarla ilgili artık anti tezleri mi, anti filmleri mi olur bilemiyorum, buna dikkat çekmek istedim, holokosttaki tuzağa düşmemek adına."