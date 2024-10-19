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        Siirt ve Batman'da Muhtarlar Günü kutlandı

        Siirt ve Batman'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 15:26 Güncelleme: 19.10.2024 - 15:26
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        Siirt ve Batman'da Muhtarlar Günü kutlandı
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        Siirt ve Batman'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Eğlence Köyü Muhtarı Abdusselam Olgaç tarafından günün anlamını belirten konuşma yapıldı.

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, tören sonrası merkez mahalle ve köy muhtarlarını Siirt Polisevi'nde ağırladı.

        Muhtarların gününü kutlayan Kızılkaya, talepleri dinledi.

        - Batman

        Batman'da Valilik bahçesinde düzenlenen tören, Beşevler Mahalle Muhtarı Eyüp Keskin ve Yeşiltepe Mahalle Muhtarı Mehmet Barut'un anıta çelenk bırakması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Törende konuşan Ziya Gökalp Mahalle Muhtarı Masum Padir, muhtarlık müessesesinin Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan ender kurumlardan biri olduğunu söyledi.

        Muhtarların köy ve mahalle sakinlerinin, devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynadığını ifade eden Padir, "Muhtarlar aynı zamanda, çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedirler." dedi.

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