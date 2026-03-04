Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te adliye ve emniyet personeli iftarda buluştu

        Siirt adliye ve emniyet personeline yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 23:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siirt'te adliye ve emniyet personeli iftarda buluştu

        Siirt adliye ve emniyet personeline yönelik iftar programı düzenlendi.

        Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, adalet ve güvenlik hizmetlerinin uyum içerisinde yürütülmesinin önemine değindi.

        Emniyet ile aynı hedef doğrultusunda omuz omuza görev yaptıklarını ifade eden Coşkun, hukukun üstünlüğünü esas alarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya gayret ettiklerini söyledi.

        İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk de yargı teşkilatıyla kurulan güçlü işbirliğinin kentte huzur ve güven ortamına önemli katkı sunduğunu dile getirerek, adliye teşkilatıyla koordinasyon içerisinde kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların güvenliği için fedakarca çalıştıklarını belirtti.


        Programa, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit, İdare Mahkemesi Başkanı Murat Acar, cumhuriyet savcıları, hakimler, il emniyet müdür yardımcıları, emniyet personeli ve aileleri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        İran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        "Komşularımızın egemenliğine saygı duyuyoruz"
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        MSB: İran'dan ateşlenen füze imha edildi
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        İspanya Başbakanı: Biz bu felakete karşıyız
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!
        Kartal, kupada çeyrek finale uçtu!
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştü
        Doğum izinleri artırılıyor
        Doğum izinleri artırılıyor
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        İki sevgili başından vurulmuş halde bulundu
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        Gaziantep FK-Fenerbahçe maçına ışık engeli!
        Savaş ne kadar sürecek?
        Savaş ne kadar sürecek?
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        İran’ın petrolünü kim alıyor?
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Sosyal medyaya 15 yaş düzenlemesi TBMM'de
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Güle güle öğretmenim... Anneye son sarılış!
        Zeytin dalı uzattılar
        Zeytin dalı uzattılar
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"
        "Bu oyuncuların hepsi yalancı"

        Benzer Haberler

        Siirt'te yargı ve emniyet mensupları iftarda buluştu
        Siirt'te yargı ve emniyet mensupları iftarda buluştu
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Siirt'te gençlerle iftar program...
        Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Eminoğlu, Siirt'te gençlerle iftar program...
        Siirt'te doğaya saygıyı eğitimle buluşturan örnek proje
        Siirt'te doğaya saygıyı eğitimle buluşturan örnek proje
        Siirt'te yağışlar yüzde 150 arttı, tarımsal hasıla beklentisi yükseldi
        Siirt'te yağışlar yüzde 150 arttı, tarımsal hasıla beklentisi yükseldi
        Siirt'te eTwinning proje sergisi açıldı
        Siirt'te eTwinning proje sergisi açıldı
        Siirt'te "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" yapıld...
        Siirt'te "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" yapıld...