Siirt'te adliye ve emniyet personeli iftarda buluştu

Siirt adliye ve emniyet personeline yönelik iftar programı düzenlendi.



Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, adalet ve güvenlik hizmetlerinin uyum içerisinde yürütülmesinin önemine değindi.



Emniyet ile aynı hedef doğrultusunda omuz omuza görev yaptıklarını ifade eden Coşkun, hukukun üstünlüğünü esas alarak vatandaşlara en iyi hizmeti sunmaya gayret ettiklerini söyledi.



İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk de yargı teşkilatıyla kurulan güçlü işbirliğinin kentte huzur ve güven ortamına önemli katkı sunduğunu dile getirerek, adliye teşkilatıyla koordinasyon içerisinde kamu düzeninin sağlanması ve vatandaşların güvenliği için fedakarca çalıştıklarını belirtti.





Programa, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit, İdare Mahkemesi Başkanı Murat Acar, cumhuriyet savcıları, hakimler, il emniyet müdür yardımcıları, emniyet personeli ve aileleri katıldı.

