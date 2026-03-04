Canlı
        Siirt Haberleri

        Siirt'te "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" yapıldı

        Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi.

        Giriş: 04.03.2026 - 09:36
        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Müdürü Sabri Sidar'ın katılımı ve paydaş kurumların iş birliğinde Tillo Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda çalıştay gerçekleştirildi.


        Çalıştayda, Siirt'te kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yürütülecek faaliyetler değerlendirildi.

        Kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğinin güçlendirilmesi adına önemli kararların alındığı çalıştayda, katılımcılara teşekkür belgesi verildi.




