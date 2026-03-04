Siirt'te ocakta unutulan yemekten oluşan duman paniğe neden oldu

Siirt'in Kurtalan ilçesinde apartman dairesinde ocakta unutulan yemek nedeniyle çıkan yoğun duman, paniğe yol açtı.



Kültür Mahallesi'nde bir binanın 6'ncı katında ocakta unutulan yemek yanmaya başladı. Mutfaktan yükselen duman kısa sürede apartman boşluğuna ve bina dışına yayıldı.



Dumanı fark eden apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.





İhbar üzerine olay yerine gelen Kurtalan Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla daireye ulaştı.



Dairede kimsenin bulunmadığını belirleyen ekipler, pencereleri açarak içeride biriken dumanı tahliye etti.



Çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.







