Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Vali Kızılkaya, evlilik kredisinden yararlanan çiftlerle iftarda bir araya geldi

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, evlilik kredisinden yararlanan çiftlere yönelik düzenlenen iftar programına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2026 - 09:26 Güncelleme:
        Vali Kızılkaya, evlilik kredisinden yararlanan çiftlerle iftarda bir araya geldi

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, evlilik kredisinden yararlanan çiftlere yönelik düzenlenen iftar programına katıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya, valilik himayelerinde Kızlar Tesisi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen programda, evlilik kredisinden yararlanan çiftlerle bir araya geldi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kızılkaya, gençlerin yuvalarını sağlam temeller üzerine inşa etmelerinin en büyük temennileri olduğunu belirtti.

        Genç çiftlere huzur ve mutluluklar dileyen Kızılkaya, "Güçlü aile, güçlü toplum" anlayışıyla gençlerin evlilik yolculuğunda gösterdikleri cesaret ve kararlılığı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.​​​​​​​

        Programına Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar ve çiftler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 5. gün!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Trump İspanya'yı tehdit etti, İspanya'dan yanıt geldi!
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Körfez ülkeleri İran'a verecekleri yanıtı değerlendiriyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        Fransa ve İngiltere Akdeniz'e uçak gemisi gönderiyor
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        "Saldırıların kapsamı ve yoğunluğu değişecek"
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        Hamaney'in yerine oğlu mu geçecek?
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Fatma öğretmene kıyan caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Osimhen'e dev talip!
        Osimhen'e dev talip!
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Emekli aylığına milli gelir ayarı
        Umutlar tükendi... Sona gelindi!
        Umutlar tükendi... Sona gelindi!
        Charles Leclerc evlendi
        Charles Leclerc evlendi
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Solakların kaybetmekten en nefret ettiği şey buymuş!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Sezen Aksu'dan 'Veliaht'a özel şarkı
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        Değerli metaller tekrar yükselişte
        Trump bankaları suçladı
        Trump bankaları suçladı
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Kulüpleri sponsor ve taraftar ayakta tutuyor
        Torunundan olay açıklamalar
        Torunundan olay açıklamalar
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz
        Dünya petrolünün takıldığı boğaz Hürmüz

        Benzer Haberler

        Ocakta unutulan yemek paniğe neden oldu
        Ocakta unutulan yemek paniğe neden oldu
        Vali Kızılkaya genç çiftlerle buluştu
        Vali Kızılkaya genç çiftlerle buluştu
        Siirt'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
        Siirt'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı
        Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
        Takla atan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı
        Siirt'te akaryakıt istasyonunda çıkan yangında faciadan dönüldü
        Siirt'te akaryakıt istasyonunda çıkan yangında faciadan dönüldü
        Siirt'te ebeveyn kaybı yaşamış ailelere ziyaret
        Siirt'te ebeveyn kaybı yaşamış ailelere ziyaret