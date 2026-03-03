Siirt'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı. Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kurtalan-Batman kara yolu Gözpınar köyü mevkisinde devrildi. Kazada, araçta bulunan Yılmaz Ç. hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Siirt ve Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

