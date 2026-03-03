Canlı
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 15:59
        Siirt'te devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

        Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.


        Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kurtalan-Batman kara yolu Gözpınar köyü mevkisinde devrildi.

        Kazada, araçta bulunan Yılmaz Ç. hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Siirt ve Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

