        Siirt Haberleri

        Siirt'te akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'te bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 00:48 Güncelleme:
        Siirt'te akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'te bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

        Barış Mahallesi'nde akaryakıt istasyonunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Polis ekipleri, güvenlik önlemi aldığı istasyon çevresini tedbir amaçlı boşalttı.

        İtfaiye ekipleri köpüklü su kullanarak yangını söndürdü.

