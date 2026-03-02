Canlı
        Siirt'te Yenidoğan İşitme Tarama Merkezi hizmete açıldı

        Siirt'te Yenidoğan İşitme Tarama Merkezi hizmete açıldı

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yenidoğan İşitme Tarama Merkezi hizmete başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Siirt'te Yenidoğan İşitme Tarama Merkezi hizmete açıldı

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Yenidoğan İşitme Tarama Merkezi hizmete başladı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkezin kentin sağlık altyapısını güçlendireceği belirtildi.


        Merkezin yenidoğan ve çocuklarda işitme kaybının erken dönemde tespit edilmesi amacıyla hizmet vereceği ifade edilen açıklamada, erken tanı sayesinde gerekli yönlendirmelerin hızla yapılarak dil ve konuşma gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde desteklenceği kaydedildi.


        Açıklamada, açılışa AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Servet Yolbaş, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı İlker Uluçay, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Damla Taşçı Küçükşen, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Gökhan Çiflikli ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Abdurrahman Tetik'in katıldığı belirtildi.

