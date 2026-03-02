Yurt dışından gelen gençlerle iletişim sayesinde İngilizce öğreniyorlar

FECRİ BARLIK - Siirt'te Türkiye Ulusal Ajansı'nın yürüttüğü Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında hayata geçirilen proje sayesinde kente gelen gençlerle bir araya gelenler İngilizce dil becerilerini geliştirme fırsatı buluyor.



Cedid Derneği'nin hayata geçirdiği "English Immersion Camp" projesiyle İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, Azerbaycan ve Ekvador'dan gelen 9 gönüllü genç, farklı yaş gruplarına yönelik oluşturulan İngilizce Konuşma Kulübü'nde katılımcılarla bir araya geliyor.



Atölye ve etkinlikler aracılığıyla gerçekleştirilen buluşmalarda, katılımcılar günlük konuşma pratiği yapıyor.



Dernek üyesi ve mentör Hatice Çavuşoğlu, AA muhabirine, misafir ettikleri gönüllülerin farklı etkinlik ve atölye çalışmalarıyla keyifli vakit geçirdiğini söyledi.



Farklı alanlarda proje hazırladıklarını, bu projenin ise daha çok İngilizce odaklı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Gelen gönüllülerimiz var. Yerel katılımcılarımız için konuşma kulüpleri düzenliyorlar. Neredeyse her yaş grubuna yönelik konuşma kulübü düzenliyoruz. Okullarda İngilizceye yönelik faaliyetler düzenliyoruz." dedi.



Gönüllülerin Türkiye'nin gelenek ve göreneklerine yönelik faaliyetlere de katıldığını ifade eden Çavuşoğlu, bu kapsamda mum ve örgü gibi atölye çalışmaları ile sıra geceleri de düzenlediklerini belirtti.



Çavuşoğlu, "Gönüllülerimizin birçoğunun farklı aksanı var. Kulüp etkinliklerinde katılımcılar buna da aşina oluyor. Konuşma pratiği için eğlence, oyun ve farklı konularda bir sürü şeyi tartışıyorlar. Bu da konuşma pratiği için oldukça önemli." diye konuştu.



- "Türk geleneklerini çok seviyorum"



İtalya'dan gelen Sabrina Miu, Türkiye'yi çok sevdiğini ve burada keyifli vakit geçirdiğini belirtti.



"İnsanlar bana karşı çok nazik ve misafirperver." diyen Miu, konuşma kulübünde pratik yaptıklarını söyledi.



İtalya'dan gelen Ani Tcholadze, konuşma kulübüne katılmak üzere gönüllü olarak Siirt'e geldiğini anlattı.



Tcholadze, "İngilizce konuşma kulüpleri gibi çeşitli etkinlikler düzenliyoruz ve gezi gibi birçok atölye çalışmamız var. Türk geleneklerini çok seviyorum. En sevdiğim yemek çiğ köfte. Birçok farklı yeri ziyaret ettik. Tillo ilçesine gittik." diye konuştu.



Fransa'da gelen Nesrine Cherifati de Paris'te yaşadığını anlatarak, şunları kaydetti:



"İnsanlar burada çok misafirperver. Burada çok fazla çay içtim. Her şey çok güzel. Cedid Derneği ile birlikte birçok şey yapıyoruz. Ana hedefimiz, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan insanla İngilizce konuşmak. Mum atölyesi düzenledik. Sıra gecesi ve daha bir sürü şey düzenleyeceğiz. Okey oynamayı çok seviyorum. Burada yeni arkadaşlıklar da edindim."



Ekvador'dan gelen Nashly Guano, konuşma kulüplerinin önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, burada gördükleri misafirperverlikten memnuniyet duyduklarını belirtti.



Fransa'dan gelen Lara Coutinho Correia, Siirtlilerin çok insancıl olduğunu dile getirerek, menengiç kahvesini çok sevdiğini söyledi.



Correia, "Konuşma kulüplerimizin çok kültürlü olması çok önemli bir şey. Kendi aramızda yeni köprüler oluşturabiliriz." dedi.



İspanya'dan gelen Alba Martinez Rodriguez, soğuk baklavayı çok sevdiğini ve kendi ülkesine de götüreceğini belirterek, katıldıkları konuşma kulüplerinde de pratik yaptıklarını anlattı.



- "İngilizcemizi geliştiriyoruz, farklı oyunlar oynuyoruz"



Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Programında okuyan Muhammet Enes Saka da Cedid Derneği ile internet sayesinde tanıştığını, dernekte düzenlenen konuşma kulüplerinde yabancı dilini geliştirdiğini söyledi.



Program kapsamında daha önce 3 ay süreyle Polonya'ya da gittiğini ifade eden Saka, "Konuşma kulübümüzün amaçlarından biri de İngilizceyi geliştirmenin yanı sıra yeni insanlar tanımak ve farklı ülkelerden gelen insanların bilgisinden faydalanmak. Birbirimize burada katkıda bulunuyoruz. İngilizcemizi geliştiriyoruz, farklı oyunlar oynuyoruz." diye konuştu.







