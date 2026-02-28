Siirt'te kardan kapanan 105 yerleşim yerinden 95'inin yolu ulaşıma açıldı
Siirt'te kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 105 yerleşim yerinden 95'ine yeniden ulaşım sağlandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kent genelinde etkili olan kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Merkez ile Şirvan, Eruh, Baykan, Pervari ve Tillo'da kapanan 105 köy ve mezra yolundan 95'i yürütülen çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Ekipler, Pervari'de 4, Şirvan'da 4 ve Eruh'ta 2 yerleşim yerinde karla mücadelesine devam ediyor.
