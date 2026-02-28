Canlı
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet kalitesinin artırılması için çalışma yapılıyor

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalar sürüyor.

        Giriş: 28.02.2026 - 14:39
        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet kalitesinin artırılması için çalışma yapılıyor

        Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalar sürüyor.

        Hastaneden yapılan açıklamada, başhekim Prof. Dr. Servet Yolbaş'ın göreve başlamasının ardından hastanenin fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik kapsamlı planlama yapıldığı belirtildi.

        Hastanede uzun süredir arızalı olan asansörlerin yürütülen çalışmalar sonucu yeniden hizmete girdiği bildirilen açıklamada, hastane girişi ve bazı alanlarında aksamalara neden olan otomatik kapı sistemlerindeki sorunların da büyük ölçüde çözüme kavuşturulduğu kaydedildi.

        Açıklamada, hasta ve hasta yakınlarının en sık başvurduğu birimlerin başında gelen acil serviste de boyama ve bakım çalışmaları başlatıldığı ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yolbaş, hastanede sunulan hizmetin niteliğini artırmaya kararlı olduklarını vurguladı.

        Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak için çalıştıklarını aktaran Yolbaş, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hem fiziki eksikliklerin giderilmesi hem de hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi için ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yapılan düzenlemelerin kısa sürede hastalarımıza olumlu yansıyacağına inanıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

