        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt, Batman, Elazığ ve Şırnak'ta 224 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Siirt, Batman, Elazığ ve Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle 224 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2026 - 13:59
        Siirt'te kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

        Kar nedeniyle merkezde 3, ilçelerden Şirvan'dan 40, Pervari'de 30, Eruh'ta 20, Baykan'da 10, Tillo'da 2 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekiplerince kapanan yolların ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

        - Batman

        Batman'da kar yağışı nedeniyle 94 yerleşim yolu ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle ilçelerden Kozluk'ta 11, Sason'da 79, Gercüş'te 4 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Ekipler, yolların ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

        - Elazığ

        Elazığ İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçelerden Baskil'de 12, Palu'da 2 ve Sivrice'de 4 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Ekipler, 18 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalarına devam ediyor.

        - Şırnak

        Şırnak'a bağlı ilçelerden Beytüşşebap'ta 5, Uludere'de 2 köy yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

        İl Özel İdaresi ekiplerince kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma yapılıyor.

