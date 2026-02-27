Canlı
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te kardan kapanan 117 yerleşim yerinden 53'ünün yolu ulaşıma açıldı

        Siirt'te kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 117 yerleşim yerinden 53'üne ulaşım sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 23:58 Güncelleme:
        Siirt'te kardan kapanan 117 yerleşim yerinden 53'ünün yolu ulaşıma açıldı

        Siirt'te kar yağışı nedeniyle yolu kapanan 117 yerleşim yerinden 53'üne ulaşım sağlandı.

        İl Özel İdaresi ve Karayolları 94. Siirt Şube Şefliği ekipleri, kent genelinde etkisini sürdüren kar nedeniyle kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Şirvan, Eruh, Baykan ve Pervari'de kapanan 117 köy ve mezra yolundan 53'ü yürütülen çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

        Ekipler, ilçelerdeki 64 yerleşim yerinde karla mücadeleye devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

