Siirt'te yolcu otobüsünde 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi

Siirt'in Baykan ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Baykan Şehit Bünyamin Torgut Narkotik Polis Uygulama Noktası'nda durdurulan yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yolculardan M.A. ile M.L'nin üst ve valizlerinde yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar esrar bulundu, şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.