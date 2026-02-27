Canlı
        Siirt Haberleri

        Siirt'te baraj gölünde botu arızalanan kişi kurtarıldı

        Siirt'te baraj gölünde botu arızalanan kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 20:49 Güncelleme:
        Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü Tehte Mendik mevkisinde K.A'nın botu arızalandı.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine olay yerine AFAD ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu suda mahsur kalan K.A. kurtarıldı, botu güvenli bölgeye çekildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

