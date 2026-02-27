Canlı
        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Siirt'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 15:01
        Siirt'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Siirt'te seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Veysel Karani Mahallesi'nde seyir halindeki 56 AV 219 plakalı otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Durumu fark eden sürücü, yol kenarına çektiği araçtan indi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.

