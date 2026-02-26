Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi

Siirt'in Pervari ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi. Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak, ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.

