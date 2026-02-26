Canlı
        Siirt Haberleri

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya madencilerle iftar yaptı

        Siirt Valisi Kemal Kızılkaya, Şirvan ilçesindeki maden ocağında işçilerle iftar yaptı.

        Giriş: 26.02.2026 - 23:23
        Madenköy'de bulunan Madenköy Bakır İşletmesi'nde bakır çıkarılan ocakta incelemelerde bulunan Kızılkaya, İşletme Müdürü Olcay Kotiloğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        İşçilerin ramazan ayını tebrik eden ve iftar saatinde yemekhanede sıraya girerek yemeğini alan Kızılkaya, daha sonra işçilerle iftar yaptı.

        Kızılkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yerin yüzlerce metre altında alın teri dökerek çalışan işçilerin zorlu koşullarda üretim yaparak hem Siirt'e hem de ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu belirtti.

        Madencilerin büyük bir özveriyle görev yaptığını dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Bu bölgenin insanı hem bölge ekonomisine hem de ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlayan bir tesiste çalışıyor. Ülkemizin önemli bakır ihtiyacını karşılayan tesisteki işçilerimizi Allah her türlü kazadan, beladan korusun. Bu vesileyle işçi kardeşlerimizle iftar yapmak için buradayız. Geçtiğimiz yıl yer altındaydık, bu sene yer üstünde çalışan işçilerimizle birlikte olduk."

        Kızılkaya'nın programına Şirvan Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Murat Ertuğrul Pala eşlik etti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

