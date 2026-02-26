Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan 15 araç kurtarıldı

Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 15 araç ekiplerce kurtarıldı. İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ilçenin Geçittepe bölgesinde 5, Çemikare bölgesinde 10 araç mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi. Ekiplerin çalışması sonucu araçlar bulundukları yerden çıkarılarak güvenli bölgelere ulaştırıldı.

