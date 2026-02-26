Canlı
        Siirt Haberleri

        Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan 15 araç kurtarıldı

        Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 15 araç ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 23:21
        Siirt'te kar nedeniyle mahsur kalan 15 araç kurtarıldı

        Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 15 araç ekiplerce kurtarıldı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ilçenin Geçittepe bölgesinde 5, Çemikare bölgesinde 10 araç mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu araçlar bulundukları yerden çıkarılarak güvenli bölgelere ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

