        Haberler Yerel Haberler Siirt Haberleri Haberleri

        Giriş: 26.02.2026 - 20:20
        Siirt'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Baykan Şehit Bünyamin Torgut Narkotik Polis Uygulama Noktası'nda bir hafif ticari aracı durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 13 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi, olayla ilgili C.K. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

