        Haberleri

        Kardeşinin yönlendirmesiyle kanser olduğunu öğrenen kadın, hastalığı da onun desteğiyle yendi

        FECRİ BARLIK - Siirt'te 4 yıl önce meme kanseri teşhisi konulan 37 yaşındaki Çiğdem Gündüz, kendisini hastaneye gitmeye yönlendiren kız kardeşinin desteğiyle tedavi sürecini başarıyla tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokul Çocuk Gelişimi Programı'ndan mezun olan Gündüz, 16 yıl resmi ve özel eğitim kurumlarında görev yaptı.

        Gündüz, 2022 yılında göğsünde kitle olduğunu fark edince durumu kız kardeşi Aycan Gündüz (36) ile paylaştı.

        Kardeşinin ısrarıyla gittiği özel hastanede Gündüz'e meme kanseri teşhisi konuldu.

        Özel bir hastane ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavisine başlanan Gündüz’ün sağ göğsü, Diyarbakır’daki Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde geçirdiği ameliyatla alındı.

        Cerrahi müdahalenin ardından kemoterapi ve akıllı ilaç tedavisi de gören Gündüz, bu süreçte hep yanında olan kız kardeşinin desteği, ailesinin moral ve motivasyonu ile kanseri yenmeyi başardı.

        Gündüz, kardeşiyle İl Sağlık Müdürü Besim Hocaoğlu'nu ziyaret ederek, tedavisini gerçekleştiren tüm sağlık personeline teşekkür etti.

        - "Yüzleşmek istemiyordum"

        Çiğdem Gündüz, AA muhabirine, göğsünde kitle olduğunu fark ettikten sonra internetten araştırma yaptığını ve korkularının giderek arttığını söyledi.

        Durumu kız kardeşi ve annesiyle paylaştığını anlatan Gündüz, "Hastaneye gitmemiz gerektiğini söyledi ama ben okullar kapanıncaya kadar gidemeyeceğimi söyledim. Açıkçası ben yüzleşmek istemiyordum, her şeyin farkındaydım. Kardeşim okulu aradı, beni ikna etti. Özel bir hastaneye gittik. Tetkiklerde göğsümde kitle tespit edildi." dedi.

        Gündüz, zorlu bir tedavi sürecinin başladığını, kanserle uzun süre mücadele ettiğini ifade ederek, kemoterapiden sonra Diyarbakır'a gittiğini, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçirdiği cerrahi müdahale ile sağ göğsünün alındığını belirtti.

        Psikolojik olarak rahatlamak için iki göğsünün de alınmasını istediğini dile getiren Gündüz, doktorunun buna gerek olmadığını belirttiğini söyledi.

        - "En büyük destekçim kardeşimdi"

        Kemoterapi sürecinde saçlarının dökülmeye başladığını ve o günleri unutamadığını anlatan Gündüz, kardeşinin tavsiyesiyle saçlarını kestirmek için kuaföre gittiklerini belirtti.

        Gündüz, "Saçlarımı kestirdiğimde kız kardeşim, 'Ben de saçlarımı kestireceğim.' dedi. Kesinlikle bunu yapmayacağını söyledim. 'Bu da geçecek, kökü bende zaten. Bir şekilde yine çıkacak.' dedim." ifadelerini kullandı.

        Kardeşi Aycan ile ameliyat ve hastane sürecinde hep bir arada olduklarını anlatan Gündüz, "Hep yanımda o vardı. En büyük destekçim kardeşimdi, hem maddi hem manevi olarak. Bana evde bir sorumluluk vermezdi, iş yaptırmazdı. Yemeğimi dahi zorla o yediriyordu." diye konuştu.

        Gündüz, kardeşi Aycan’ın hayatın devam ettiğini göstermek için tedavi sürecinde bir gün kendisine kitaplar getirdiğini ve yeniden üniversite sınavına hazırlanmasını önerdiğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Katıldığımız sınavda aldığımız puanla İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Programına kayıt yaptırdık. Eğitimimizi tamamladık. Ben Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (EKPSS), kardeşim de Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanıyor. Şu an tüm tedavi bitti. Birini 5, diğerini 10 yıl kullanacağım ilaçlarıma devam ediyorum."

        Gündüz, kanserle mücadelede başarı için erken teşhisin önemini bir kez daha anladığını ifade ederek, herkese mutlaka gerekli taramaları yaptırmaları ve sağlık kuruluşlarına başvurmaları tavsiyesinde bulundu.

        - "Zorlu süreçler bitti, geleceğe odaklandık"

        Aycan Gündüz de ilkokuldan üniversiteye kadar beraber okuduğu, bugüne kadar hiç ayrılmadığı ablasını kanserle mücadelesinde de yalnız bırakmadığını söyledi.

        Herkesin erken teşhisin farkına varması gerektiğini ifade eden Gündüz, "Bu hastalık kolay değil, çok zor süreçler geçirdik. Biz hep onun için çabaladık. Zorlu süreçler bitti, geleceğe odaklandık. Ablam ile aynı okula öğretmen olarak atanmayı ve öğrencilerimize kavuşmayı hedefliyorum." dedi.

        - "Erken teşhis erken tedavi demek"

        İl Sağlık Müdürü Besim Hocaoğlu da Sağlıklı Hayat Merkezi ve Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezindeki (KETEM) birimlerde kanser taramalarının ücretsiz ve aralıksız devam ettiğini belirtti.

        Amaçlarının hastalıkları erken evrede tespit ederek vatandaşların tedavi sürecine zamanında başlamasını sağlamak olduğunu ifade eden Hocaoğlu, "2025 yılında ilimiz genelinde 18 bin rahim ağzı, meme ve bağırsak kanseri taraması yaptık. Bu yıl ocak ayında mamografi taramalarımızda 10, rahim kanseri taramasında 14, dışkıda gizli kan testinde 10 vatandaşımızda pozitiflik saptandı. Bunları gerekli birimlere yönlendirdik, takiplerimiz devam ediyor." diye konuştu.

        Kanserle mücadelesinde başarıya ulaşan Çiğdem Gündüz'e geçmiş olsun dileğinde bulunan Hocaoğlu, Gündüz'ün de erken teşhisin hayat kurtardığının farkına vardığını, çevresindeki herkesi taramalara davet ettiğini anlattı.

        Hocaoğlu, "Erken teşhis erken tedavi demek. Kanserin beyne, akciğere, karaciğere, böbreğe yayılmadan yakalanması demek. Bunu ne kadar erken dönemde yakalarsak tedavimiz o kadar daha basit, rahat ve acısız oluyor. Vatandaşlarımızı kanser taraması için sağlık merkezlerine başvurmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Siirt haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Siirt Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

